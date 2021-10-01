عصام الشابي: الآن جاء الدور على هيئة الانتخابات... الى الأمام لا رجوع إلى الوراء

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 21:37قراءة: 0 د, 40 ث
قال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي ان الدور جاء الآن على الهيئة المستقلة للانتخابات مضيفا " قيس سعيد يعتمد سياسة الى الأمام ولا رجوع الى الوراء".
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " و الآن جاء الدور على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
إلى الأمام...
لا رجوع إلى الوراء."



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد وجّه الخميس 30 سبتمبر انتقادات لاذعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشكّكا في علويتها واستقلاليتها.

وخلال استقباله لرئيس هيئة محاكمة المحاسبات نجيب القطاري قال الرئيس قيس سعيّد "لا بد ان أؤكد ان الهيئة العليا أو التي توصف انها عليا يجب أن تكون مستقلة بالفعل".

وتابع منتقدا الهيئة "سمعت في الأيام الأخيرة موقفا حول جملة من التدابير التي اتخذتها ولا دخل للهيئة المستقلة او التي يدعي البعض أنها مستقلة ان تتدخل في مثل هذه المسائل".

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