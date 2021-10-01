شوقي الطبيب يكشف: وزارة الداخلية أعلمت المحكمة الادارية انه بامكاني التنقل في حدود 60 كم وانا ممنوع من التنقل لمكتبي الذي يبعد 2 كم

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 15:58قراءة: 0 د, 42 ث
كشف الجمعة 1 أكتوبر، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أن وزارة الداخلية أعلمت المحكمة الادارية "زورا وبهتانا" أن بامكانه التنقل لقضاء حاجاته الأساسية في حدود 60 كم.

واوضح شوقي الطبيب انه وخلافا لما أفادت به وزارة الداخلية فهو ممنوع من التنقل لمكتبه لمباشرة مهنته رغم ان المكتب يبعد عن بيته مسافة 2 كيلومتر.

كما اشار الي انه ممنوع من التنقل الي محكمة اريانة التي تبعد 2.5 كيلومتر لحضور جلسة استنطاق مع احد حرفائه وايضا منع من التنقل الي مركز الحرس بمرناق الذي يبعد حوالي 15 كم لتقديم بلاغ في ثلاث سرقات -فقط- حصلت في ارضه هناك خلال الايام الاخيرة.

يذكر ان المحكمة الادارية رفضت مطالب الطعن المتقدمة في القرارا المتعلقة بوضع اشخاص تحت الاقامة الجبرية وكان الناطق باسم المحكمة عماد الغابري أفاد بأنه تم التأكد من أن الاجراءات التحترازية لم تنل من الضمانات الاساسية للخاضعين لهذه الاجراءات.


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