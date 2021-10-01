امام البرلمان.. انصار قيس سعيد يرفعون شعار ديقاج في وجه محمد القوماني

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 12:15قراءة: 0 د, 47 ث
رفع عدد من المتظاهرين شعار ديقاج في مواجهة عدد من النواب الذين حاولوا استئناف نشاط البرلمان.
وشهد محيط البرلمان مشادات بين النائب محمد القوماني وعدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس قيس سعيد.
ورفع انصار قيس سعيد شعارات تطالب بمحاسبة النواب الذين تسببوا في انتشار الفساد والارهاب.

وكان النائب عن الكتلة الوطنية العياشي الزمال أعلن الخميس 30 سبتمبر، أنه سيتوجه اليوم الجمعة 1 أكتوبر رفقة عدد من النواب الي بمجلس نواب الشعب لاستئناف عملهم وذلك بعد انتهاء فترة العطلة البرلمانية.

وقال الزمال في تصريح للاذاعة الوطنية أنه في حال كانت أبواب البرلمان موصدة قد يلتجئ النواب للاحتجاج وعقد جلسة عن بعد للنقاش حول الخطوات التي سيقومون بها للدفاع عن الشرعية والمسار الديمقراطي وفق تعبيره.

وأشار الزمال الي أن هناك الي حد الآن حوالي 90 نائبا من كتل مختلفة أمضوا على البيان الذي بادر باصداره رفقة كل من النائبين صافي سعيد وعياض اللومي لدعوة النواب لاستئناف عملهم مشددا على أن عدد النواب الممضين سيرتفع.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233403

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 19h 35m |           
العزوزة هازها الواد وهي تول العام صابة، كمشة متاع الطحين العالي الجودة

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 13h 57m |           
النطيحة و ما اكل السبع. كمشة جهال حاقدين ايديولوجيا.



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