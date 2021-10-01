تحرير تلميذتين مختطفتين منذ 4 أيام

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 09:39قراءة: 0 د, 23 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية واثر عملية استباقية من تحرير فتاتين مختطفتين حيث تم العثور عليهما داخل شقة بجهة صفاقس بعد اختفائهن لمدة 4 ايام ،وقد تمكن اعوان الفرقة المذكورة من الاطاحة بكافة الجناة وهم 3 شبان اعترفوا بتحويل وجهتهن تحت التهديد باسلحة بيضاء وتعنيفهن واحتجازهن داخل الشقة.

ولا تزال الابحاث جارية لمعرفة اسباب عملية الاختطاف ...


وكانت مدينة فوشانة شهدت يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 حالة إحتقان وغلق للطريق بعد إختفاء تلميذتين .




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