ماهر مذيوب : لا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يعطل أعمال مجلس الشعب

أفاد ماهر مذيوب المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة في بيان إن اليوم هو اليوم الأول من الدورة البرلمانية للمدة النيابية 2019-2024، ولا يمكن لأي فرد مهما تعاظمت لديه أوهام العظمة أن يعطل أعمال النواب.وأضاف مذيوب في البيان الذي نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك أن للنواب كل الآليات الدستورية والقانونية والتقنية للدفاع عن شرعيتهم وهيبة مؤسستهم وقيم الجمهورية التونسية التي ضحى من أجلها الشهداء.يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراءكما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.