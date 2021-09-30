سمير ديلو: أي قسم ستؤديه المكلفة بتسيير الحكومة؟! هل ستقسم على احترام الدستور أم على احترام الأمر الرئاسي 117؟

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 20:15قراءة: 0 د, 35 ث
تساءل الخميس 30 سبتمبر، النائب والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو عن القسم الذي ستؤديه المكلفة بتسيير الحكومة وفريقها.
وقال ديلو " أيّ قسَمٍ ستؤدّي السّيّدة المكلّفة بتسيير الحكومة وفريقها ..!؟القسَم المنصوص عليه بالفصل 89 من الدّستور المعلّق ..!؟ ( أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ..)

أم القسم المتلائم مع أحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 ..!؟ ( أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم توطئة دستورها - ما عدا تسمية الثورة - والبابين الأوّل والثاني ، وما لا يتعارض منه مع أحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 ، وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ..).



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233378

Oceanus  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 21h 52m |           
Dilou est un baratineur qui ne sert a rien

Citoyenlibre  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 19h 40m |           
فك عليك يا سمير ،،، رآك مجمد و مكروه من الأغلبية ،،



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