سمير ديلو: أي قسم ستؤديه المكلفة بتسيير الحكومة؟! هل ستقسم على احترام الدستور أم على احترام الأمر الرئاسي 117؟

تساءل الخميس 30 سبتمبر، النائب والقيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو عن القسم الذي ستؤديه المكلفة بتسيير الحكومة وفريقها.
وقال ديلو " أيّ قسَمٍ ستؤدّي السّيّدة المكلّفة بتسيير الحكومة وفريقها ..!؟القسَم المنصوص عليه بالفصل 89 من الدّستور المعلّق ..!؟ ( أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ..)
أم القسم المتلائم مع أحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 ..!؟ ( أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم توطئة دستورها - ما عدا تسمية الثورة - والبابين الأوّل والثاني ، وما لا يتعارض منه مع أحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 ، وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ..).
وقال ديلو " أيّ قسَمٍ ستؤدّي السّيّدة المكلّفة بتسيير الحكومة وفريقها ..!؟القسَم المنصوص عليه بالفصل 89 من الدّستور المعلّق ..!؟ ( أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ..)
أم القسم المتلائم مع أحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 ..!؟ ( أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم توطئة دستورها - ما عدا تسمية الثورة - والبابين الأوّل والثاني ، وما لا يتعارض منه مع أحكام الأمر عدد 117 لسنة 2021 ، وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها ..).
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