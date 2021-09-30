مصطفى بن جعفر لقيس سعيّد: المسؤول الي يحب يسمع كان إلي يعجبوا سيفشل

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 13:20قراءة: 0 د, 35 ث
توجه الخميس 30 سبتمبر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال مصطفى بن جعفر في شريط فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك أن نجاح مسار 25 جويلية يستوجب مشاركة جميع الوطنيين في رسم خارطة طريق لتونس، مضيفا " وضع الجميع في سلة واحدة والغاء الأحزاب والمنظمات الوسيطة سيؤدي الى عزلة المسؤول".
وتابع مصطفى بن جعفر " الفشل سيكون حتميا عندما يرفض المسؤول الإصغاء لمعارضيه ويحبذ السماع لما يتماشى مع أفكاره وتصوراته للمرحلة المقبلة".
واستدرك مصطفى بن جعفر " المسؤول الي يحب يسمع كان إلي يعجبوا سيفشل".
وخاطب مصطفى بن جعفر قيس سعيّد قائلا " إذا كنت فضا غليظ القلب لأنفضوا من حولك".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 233342

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 16h 51m |           
تصحيح : ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك

Sarramba  (United States)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 13h 30m |           
نفهم من مصطفى بن جعفر أنه قبل "مسار 25 جويليا"؟؟؟؟؟
يعني أنه، هو أيضا انقلب والخان الدستور الذي ساهم في كتابته وأمضى عليه أمام العالم كله؟؟؟؟

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 13h 17m |           
"أن نجاح مسار 25 جويلية يستوجب مشاركة جميع الوطنيين في رسم خارطة طريق لتونس، مضيفا وضع الجميع في سلة واحدة والغاء الأحزاب والمنظمات الوسيطة سيؤدي الى عزلة المسؤول".


يعني مستعرف بالانقلاب وماعندوش مشكلة معاه. أمّا شنوة ما يحبش الكل في سلة واحدة. معناها الرئيس يلزمو يتفاوض مع الأحزاب والمنظمات الوسطية والبقية موش مشكلة يعزلهم وإلاّ يحطهم في الحبس. ياخي موش هذا إلّي سكّر المجلس التأسيسي أيامات الروز بالفاكية ؟ ما بالطبع لا يتغيّر ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

Observo  (United States)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 12h 51m |           
كي العادة الرّئيس ديما بريئ من وضع ما قبل 25 جويلية و باقي نفس اللّوبانة متع الرئيس نظيف و عفيف رغم إلّي عملو الكلّ. نحبّ نعرف كيفاش هالرّئيس إلّي خان اليمين إلّي كذب على خصومو إلّي يخوّن إلّي يحرّض على مخالفيه إلّي يستعمل في لغة عنف و تقسيم باش يكون هو أحسن من منظومة ما قبل 25 جويلية. زعمة مصطفى بن جعفر بش يكون وديع لطيف ودود لو كان المرزوقي و إلاّ الغنّوشي عمل نفس إلّي عملو سعيّد. سعيّد هو جزء مالمشكل سي بن جعفر و ما ينجّمش يكون الحلّ و هاك ترا
في تصرفاتو. فاقد الشّيء لا يعطيه. لازم عزل المعتوه حتّى نفهم بالضّبط علاش وصلنا ل25 جويلية و كلّ واحد يتعاقب على قدّ مساهمتو في الأزمة.



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