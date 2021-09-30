مصطفى بن جعفر لقيس سعيّد: المسؤول الي يحب يسمع كان إلي يعجبوا سيفشل

توجه الخميس 30 سبتمبر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.وقال مصطفى بن جعفر في شريط فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك أن نجاح مسار 25 جويلية يستوجب مشاركة جميع الوطنيين في رسم خارطة طريق لتونس، مضيفا " وضع الجميع في سلة واحدة والغاء الأحزاب والمنظمات الوسيطة سيؤدي الى عزلة المسؤول".وتابع مصطفى بن جعفر " الفشل سيكون حتميا عندما يرفض المسؤول الإصغاء لمعارضيه ويحبذ السماع لما يتماشى مع أفكاره وتصوراته للمرحلة المقبلة".واستدرك مصطفى بن جعفر " المسؤول الي يحب يسمع كان إلي يعجبوا سيفشل".وخاطب مصطفى بن جعفر قيس سعيّد قائلا " إذا كنت فضا غليظ القلب لأنفضوا من حولك".