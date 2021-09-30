مهدي بن غربية يعلن استدعاءه للتحقيق ويحذّر من وجود أطراف تريده ضحيّة وقربان في محاربة الفساد

أعلن الخميس 30 سبتمبر، النائب السابق مهدي بن غربية أنه تم استدعاؤه وشقيقته للتحقيق أمام الفرق الثانية المركزية للحرس الوطني بالعوينة وشقيقته في شبهات فساد.واستغرب بن غربية وجود أطراف أمنية تقوم بمراقبته وملاحقته منذ استدعائه للتحقيق يوم 28 سبتمبر محذّرا من وجود أطراف حتى من سلط في الدولة تريد تقديم قربان وضحية للشعب التونسي في مقاومة الفساد خاصة بعد الحديث عن ملفات كبيرة وأموال كثيرة دون أي منجز في الشهرين الأخيرين.وقال بن غربية انه ابتعد عن العمل السياسي لكنّه لن يسلّم في حقوقه كمواطن مضيفا بأنه متوجّه للتحقيق وواثق من براءته.