سلسبيل القليبي حول اعتزام نواب استئناف عملهم: 'وضعهم مُحيّر ولا بدّ من تدخل وسطاء'

علقت اليوم الخميس أساتذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي على اعتزام نواب استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر المقبل .



وقالت سلسبيل القليبي في حوار على اذاعة شمس "في نظام عقلاني القانون هو الذي يحسم الخلاف ,ولكن تدابير 25 جويلية خلقت عديد الاشكاليات’’ .



واضافت قائلة’’ والمشكل القائم اليوم هو من يحسم الخلافات السياسية ومن له الفصل ..؟؟ في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تسحم النزاعات .



وتمنت سلسبيل القليبي أن يعود الرشد لجميع الاطراف حتى لا يحصل صدام خاصة بعد أن قام رئيس الجمهورية بإدخال البلاد في مسار أحادي بحسب تعبيرها .



وشددت القليبي على أن النواب الذين ينوّون استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر وضعهم مُحيّر .



ودعت أستاذة القانون الدستور لتدخل ’’وسطــاء’’ لحل الاشكال وعدم الذهاب في صدام وبالتالي الخروج من هذا المأزق دون اللجوء للعنف .



وقالت استاذة القانون الدستوري ’’الوسطاء بالامكان أن يكونوا مؤسسات او أشخاص وقادرين على الخروج بالبلاد من هذه الحالة دون عنف’’ .



وتابعت ’’التدابير الجديدة التي رافقت الأمر الرئاسي عدد 117 وظيفتها لم تعد ازاحة الخطر الداهم والجاثم, وانما التخلي عن المنظومة الدستورية القديمة لخلق منظومة دستورية جديدة .



وشددت سلسبيل القليبي على أن تونس تتجه نحو ازمة اقتصادية.







