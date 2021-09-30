سلسبيل القليبي حول اعتزام نواب استئناف عملهم: 'وضعهم مُحيّر ولا بدّ من تدخل وسطاء'

علقت اليوم الخميس أساتذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي على اعتزام نواب استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر المقبل .
وقالت سلسبيل القليبي في حوار على اذاعة شمس "في نظام عقلاني القانون هو الذي يحسم الخلاف ,ولكن تدابير 25 جويلية خلقت عديد الاشكاليات’’ .
واضافت قائلة’’ والمشكل القائم اليوم هو من يحسم الخلافات السياسية ومن له الفصل ..؟؟ في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تسحم النزاعات .
وتمنت سلسبيل القليبي أن يعود الرشد لجميع الاطراف حتى لا يحصل صدام خاصة بعد أن قام رئيس الجمهورية بإدخال البلاد في مسار أحادي بحسب تعبيرها .
وشددت القليبي على أن النواب الذين ينوّون استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر وضعهم مُحيّر .
ودعت أستاذة القانون الدستور لتدخل ’’وسطــاء’’ لحل الاشكال وعدم الذهاب في صدام وبالتالي الخروج من هذا المأزق دون اللجوء للعنف .
وقالت استاذة القانون الدستوري ’’الوسطاء بالامكان أن يكونوا مؤسسات او أشخاص وقادرين على الخروج بالبلاد من هذه الحالة دون عنف’’ .
وتابعت ’’التدابير الجديدة التي رافقت الأمر الرئاسي عدد 117 وظيفتها لم تعد ازاحة الخطر الداهم والجاثم, وانما التخلي عن المنظومة الدستورية القديمة لخلق منظومة دستورية جديدة .
وشددت سلسبيل القليبي على أن تونس تتجه نحو ازمة اقتصادية.
وقالت سلسبيل القليبي في حوار على اذاعة شمس "في نظام عقلاني القانون هو الذي يحسم الخلاف ,ولكن تدابير 25 جويلية خلقت عديد الاشكاليات’’ .
واضافت قائلة’’ والمشكل القائم اليوم هو من يحسم الخلافات السياسية ومن له الفصل ..؟؟ في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تسحم النزاعات .
وتمنت سلسبيل القليبي أن يعود الرشد لجميع الاطراف حتى لا يحصل صدام خاصة بعد أن قام رئيس الجمهورية بإدخال البلاد في مسار أحادي بحسب تعبيرها .
وشددت القليبي على أن النواب الذين ينوّون استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر وضعهم مُحيّر .
ودعت أستاذة القانون الدستور لتدخل ’’وسطــاء’’ لحل الاشكال وعدم الذهاب في صدام وبالتالي الخروج من هذا المأزق دون اللجوء للعنف .
وقالت استاذة القانون الدستوري ’’الوسطاء بالامكان أن يكونوا مؤسسات او أشخاص وقادرين على الخروج بالبلاد من هذه الحالة دون عنف’’ .
وتابعت ’’التدابير الجديدة التي رافقت الأمر الرئاسي عدد 117 وظيفتها لم تعد ازاحة الخطر الداهم والجاثم, وانما التخلي عن المنظومة الدستورية القديمة لخلق منظومة دستورية جديدة .
وشددت سلسبيل القليبي على أن تونس تتجه نحو ازمة اقتصادية.
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