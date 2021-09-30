سلسبيل القليبي حول اعتزام نواب استئناف عملهم: 'وضعهم مُحيّر ولا بدّ من تدخل وسطاء'

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 13:08قراءة: 0 د, 56 ث
علقت اليوم الخميس أساتذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي على اعتزام نواب استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر المقبل .

وقالت سلسبيل القليبي في حوار على اذاعة شمس "في نظام عقلاني القانون هو الذي يحسم الخلاف ,ولكن تدابير 25 جويلية خلقت عديد الاشكاليات’’ .

واضافت قائلة’’ والمشكل القائم اليوم هو من يحسم الخلافات السياسية ومن له الفصل ..؟؟ في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تسحم النزاعات .

وتمنت سلسبيل القليبي أن يعود الرشد لجميع الاطراف حتى لا يحصل صدام خاصة بعد أن قام رئيس الجمهورية بإدخال البلاد في مسار أحادي بحسب تعبيرها .

وشددت القليبي على أن النواب الذين ينوّون استئناف عملهم يوم 1 اكتوبر وضعهم مُحيّر .

ودعت أستاذة القانون الدستور لتدخل ’’وسطــاء’’ لحل الاشكال وعدم الذهاب في صدام وبالتالي الخروج من هذا المأزق دون اللجوء للعنف .

وقالت استاذة القانون الدستوري ’’الوسطاء بالامكان أن يكونوا مؤسسات او أشخاص وقادرين على الخروج بالبلاد من هذه الحالة دون عنف’’ .

وتابعت ’’التدابير الجديدة التي رافقت الأمر الرئاسي عدد 117 وظيفتها لم تعد ازاحة الخطر الداهم والجاثم, وانما التخلي عن المنظومة الدستورية القديمة لخلق منظومة دستورية جديدة .

وشددت سلسبيل القليبي على أن تونس تتجه نحو ازمة اقتصادية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233340

Observo  (United States)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 13h 02m |           
ديما أنصاف مواقف مع أنّو الوضع لا يقبل ذلك



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