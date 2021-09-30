جوهرة التيس: قنصليات تونس في الخارج رجعت الي عادتها القديمة في تتبع النشاط السياسي للتونسيين في الخارج

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 12:26قراءة: 0 د, 23 ث
نشرت الخميس 30 سبتمبر، القيادية بحركة النهضة جوهرة التيس برقية موجهة من قنصل تونس ببانتان في العاصمة الفرنسية باريس الي مصالح وزارة الخارجية.

وتتعلّق البرقية بما يشبه "التقرير البوليسي" لتحرك احتجاجي لعدد من المنتسبين لبعض الأحزاب ضد اجراءات رئيس الجمهورية.

وتضمّن التقرير أو البرقية ذكرا لأسماء بعض المشاركين وميولاتهم وانتماءاتهم الحزبية وتلخيصا لبعض مداخلاتهم وكلماتهم خلال التحرك والاشارة أيضا لوسائل الاعلام التي قامت بالتغطية لهذا التحرّك الرافض لما وصف في البرقية بالاجراءات الاصلاحية والتصحيحية لرئيس الجمهورية.

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