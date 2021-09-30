عبير موسي: أعلن مساندتي المطلقة مع السيدة نجلاء بودن ... لكن ....

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 07:39قراءة: 0 د, 37 ث
أفادت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء عن مساندتها المطلقة للمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الدستوري الحر في دعمه لتقلد المرأة التونسية أعلى المسؤوليات في الدولة.

وفي فيديو بث في صفحتها الرسمية على الفايسبوك قالت موسي "من حيث المبدأ ندعم وجود المرأة التونسية على رأس الدولة أو الهيكل التنفيذي ونثمن وجود للمرأة التونسية في الموقع الأول القيادي"..

وأضافت" أتصور أن السيدة نجلاء بودن ثمرة الدولة البورقيبة والدولة الوطنية و أنها ثمرة المجهودات التي قامت بها الدولة التونسية لفائدة المرأة ولها مسار مهني مشرف.
وتابعت "نهنيها مع التحفظ و أعلن تضامني التام معها في ما ستلقاه في قادم الايام لأن رئيس الجمهورية مصر على أن يعطينا كل فرحة مغلقة بالمرارة".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233314

Kamelnet  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 29m |           
تلاحقها شبهات فساد في تمويل البنك العالمي لتاهيل التعليم العالي..........

Lechef  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 16m |           
Les diplômes, l'expérience professionnelle, la compétence n'ont pas de sexe !
Donc, c'est un faux problème d'évoquer et de lier la responsabilité au sexe !



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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