عبير موسي: أعلن مساندتي المطلقة مع السيدة نجلاء بودن ... لكن ....

أفادت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء عن مساندتها المطلقة للمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الدستوري الحر في دعمه لتقلد المرأة التونسية أعلى المسؤوليات في الدولة.وفي فيديو بث في صفحتها الرسمية على الفايسبوك قالت موسي "من حيث المبدأ ندعم وجود المرأة التونسية على رأس الدولة أو الهيكل التنفيذي ونثمن وجود للمرأة التونسية في الموقع الأول القيادي"..وأضافت" أتصور أن السيدة نجلاء بودن ثمرة الدولة البورقيبة والدولة الوطنية و أنها ثمرة المجهودات التي قامت بها الدولة التونسية لفائدة المرأة ولها مسار مهني مشرف.وتابعت "نهنيها مع التحفظ و أعلن تضامني التام معها في ما ستلقاه في قادم الايام لأن رئيس الجمهورية مصر على أن يعطينا كل فرحة مغلقة بالمرارة".