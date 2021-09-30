عبد الباري عطوان: قيس سعيّد بتعيينه نجلاء بودن رئيسة للوزراء اثبت انه رجل دولة يزن خطواته بذكاء

قال المحلل السياسي والصحفي عبد الباري عطوان في تغريدة على موقعه في تويتر انه بتعيين نجلاء بودن اثبت الرئيس قيس سعيد بانه رجل دولة.وغرد عطوان على تويتر قائلا "الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعيينه السيدة نجلاء بودن رئيسة للوزراء اثبت انه رجل دولة يزن خطواته بذكاء وبعد نظر ويحرص على المجتمع المدني التونسي، الباجي السبسي قال لي ان المرأة التونسية كانت وراء فوزه بالرئاسة وتستحق التكريم، وما فعله سعيّد خطوة بهذا الاتجاه، مبروك هذه السابقة لتونس.