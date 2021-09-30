عبد الباري عطوان: قيس سعيّد بتعيينه نجلاء بودن رئيسة للوزراء اثبت انه رجل دولة يزن خطواته بذكاء

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 07:36قراءة: 0 د, 24 ث
قال المحلل السياسي والصحفي عبد الباري عطوان في تغريدة على موقعه في تويتر انه بتعيين نجلاء بودن اثبت الرئيس قيس سعيد بانه رجل دولة.
وغرد عطوان على تويتر قائلا "الرئيس التونسي قيس سعيّد بتعيينه السيدة نجلاء بودن رئيسة للوزراء اثبت انه رجل دولة يزن خطواته بذكاء وبعد نظر ويحرص على المجتمع المدني التونسي، الباجي السبسي قال لي ان المرأة التونسية كانت وراء فوزه بالرئاسة وتستحق التكريم، وما فعله سعيّد خطوة بهذا الاتجاه، مبروك هذه السابقة لتونس.





Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 233313

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 17m |           
وجه النحس هذا كل ما تحدث عن بلد عربي تدمر وااصبح خراب ... بر دز دورة فوتنا ايها الغراب ...

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 09h 52m |           
وجه اللوح هذا ما لوش فيه ابناء وطنه الخير باش نلوه فيه احنا، طحين ازر يهز فيه وفارينة عالية الجودة
يحر ميتورك

Mnasbad  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 08h 56m |           
لقد اثبت انك لا تساوي حذاء فلسطيني لقد سقطت منذ وقوفك مع مجرم البراميل تبا لك

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 07h 56m |           
وأنت أثبت أنك متاع الفرينة من النوع الممتاز

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 07h 30m |           
و انت اثبت للمرة الالف انك لاعق احذية من الطراز الرفيع. العرب لا يهتمون الا بالقشور اما اللب فلا يهمهم المهم انها امراة اما ان كانت كفاة ام لا فهذا لا يهم.

Kamelnet  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 06h 54m |           
Un vendu ...un mercenaire...qui glorifie celui qui paye le mieux



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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