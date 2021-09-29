تونس، تتسلم أدوية وتجهيزات ومستلزمات طبية من سلطنة عمان

تسلّمت تونس، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، أدوية وتجهيزات ومستلزمات طبية منحتها سلطنة عمان في إطار معاضدة جهود بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد-19.



وتم تسلّم هذه الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ويحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس.



