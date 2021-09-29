تكليف شكري الشنيتي بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية مؤقتا

جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الأربعاء، أنه تقرر تكليف شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، بصفة وقتية وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021.







