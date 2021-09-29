حي ابن خلدون... يعنفون شقيقهم ويهشمون رأسه بسبب الارث

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 16:15قراءة: 0 د, 21 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أمس وفي ظرف زمني وجيز من القبض على شقيقين في العقد الخامس من العمر عنفا شقيقهما وهشما له رأسه، مما تسبب له في رتق 24 غرزة وذلك أثر خلاف جد حول أرث تركه لهم والدهم .

وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهما على القضاء لمحاكمتهما من اجل ما نسب إليهما من تهم.

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