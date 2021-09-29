يسرى فراوس: لا تجعلوا نجلاء بودن حمالة حطب في عهد الأمر 117 واحتكار السلطات من قبل الواحد الاحد

"أوّلا ليست حرم

ثانيا لا تجعلوها حمالة حطب في عهد الامر 117 واحتكار السلطات من قبل الواحد الاحد

ثالثا لا تجعلوها حمالة حطب وتطالبوها بغير ما يطلب في مهمتها وتكيلوا لها فكل امرأة في اي مهمة تصير تحت مصفاة لا تنتهي بدءا بالكفاءة وصولا للهندام مثلما يضع مقاييسها المجتمع وكل امرأة اذا وليت قوما جعل منها المجتمع والسلطة فجأة مقياسا لكل النساء ونخلة لإخفاء الغاب ....

رابعا ان تكون امرأة فهذا يجعلها حمالة لقضايا النساء وعليها اذا كانت تفتقد للحس النسوي تعديل اوتارها منذ فكرت في قبول المنصب كاول امرأة تتولى رئاسة حكومة في تونس والمنطقة العربية اذ سيتعامل معها وطنيا ودوليا على هذا الاساس.

خامسا بعضهن يكسبهن المنصب شوارب لانه ثقافيا وتاريخيا وسياسيا ذكرت كل المناصب بل كل الفضاء العام وجعلت لتكريس الهيمنة للغالبين وأصحاب الامتيازات وهو ما عليها مجاهدة نفسها فيه.

سادسا انا سعيدة واعتبر ان سعادتي تأتي من اختيار له رمزية هامة ولو ان المسار ليس الذي تمنيته".

علقّت الأربعاء 29 سبتمبر، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس ، على تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد نجلاء بودون بتشكيل الحكومة.وحذرت فراوس في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك قائلة " لا تجعلوا نجلاء بودن حمالة حطب في عهد الأمر 117 واحتكار السلطات من قبل الواحد الاحد".