محمد عمّار تعليقا على تكليف نجلاء بودن: المرأة لا تغدر

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 13:14قراءة: 0 د, 48 ث
علق الأربعاء 29 سبتمبر النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمّار على تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد للسيدة نجلاء بودن بمهام رئاسة الحكومة الجديدة.
وقال محمد عمّار في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " في كل الاحوال ،في تونس النساء تخدم ليل و نهار و الرجال في القهاوي الا ما رحم ربي حتى لا نعمم".
وأضاف محمد عمّار " المرأة لا تغدر".

ويحمل قول محمد عمّار للمرأة بأنها لا تغدر توصيفا سياسيا ذهب متابعون لاعتباره تلميحا ل" غدر" رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.
وفي سياق متصل اعتبر مراقبون أن تدوينة محمد عمّار تشير إلى أن رئيس الحكومة الجديدة ستكون موالية بصفة مطلقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.


يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.

واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 233271

Kerker  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 17h 01m |           
الحلّ الوحيد هو وضع رئيس حكومة حرّ نزيه قادر على ما لا يقدر عليه الكثير من الظّاهرين البارزين المبرّزين. يحترم الدّستور و يترأّس وزراء ينتمون إلى الأحزاب الفائزة بالبرلمان ماعدا الّتي لها علاقة بالفساد و القمع و الإستبداد ؛ أحزاب يجب حلّها حلّا نهائيا بلا رجعة. كما لا ننس إنهاء مهام النّوّاب المستقلّين الذين كانت لهم علاقة بالفساد و الإستبداد. يقع إعادة الإنتخابات لنوّاب الأحزاب المنحلّة و غيرهم ممّن لهم علاقة بهم و بأوضاعهم. ....
إنّي ما أخشاه هو أن يكون الفساد وراء ما نشهده من تقلّبات في مجتمعنا. إنّ شياطين الجنّ و الإنس تغري و لا تجبر** يحمّلون المسؤوليّة لمن لا طاقة له بها ** تمجّد و تكبّر **إلى أن يزهق الباطل بالحقّ** فتنكص و تغدر.

Kerker  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 16h 07m |           
إن كنت من الرجال فقد وصفت نفسك بالغدر ؛ و لا يعلم شمل من يسرّون النّجوى إلاّ من جالسهم.
أنتم مسلمون و لستم بمؤمنين إلى أن يسكن الإيمان في قلوبكم...... لكلّ نفس فجورها و تقواها و لا تنسوا آخر ما نطق به الرّسول صلّى الله عليه و سلّم : آمركم بحرب النّفس.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 14h 47m |           
من المتأكد أنها ستصبح رئيسة للجمهورية لأن أيام قيس أصبحت معدودة

Nouri  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 13h 28m |           
لازال المشيشي رئيس الحكومه الشرعي !!!

Goldabdo  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 13h 00m |           
التاريخ يزخر بقصص غدر النساءحتى ان الشيطان في بعض الاحيان يتعلم منهن.

Sarramba  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 12h 49m |           
يِجْبدْ من الخابية و يحط في الجابية؟ أكيد أنه من جماعة القهاوي، بما أنه يعرف الموضوع جيدا
ثم "المرأة لا تغدر" منين جابها ؟؟؟ لم أعرف أن المرأة معصومة من الغدر
مسكينة تونس



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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