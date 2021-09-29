محمد عمّار تعليقا على تكليف نجلاء بودن: المرأة لا تغدر

علق الأربعاء 29 سبتمبر النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمّار على تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد للسيدة نجلاء بودن بمهام رئاسة الحكومة الجديدة.وقال محمد عمّار في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " في كل الاحوال ،في تونس النساء تخدم ليل و نهار و الرجال في القهاوي الا ما رحم ربي حتى لا نعمم".وأضاف محمد عمّار " المرأة لا تغدر".ويحمل قول محمد عمّار للمرأة بأنها لا تغدر توصيفا سياسيا ذهب متابعون لاعتباره تلميحا ل" غدر" رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.وفي سياق متصل اعتبر مراقبون أن تدوينة محمد عمّار تشير إلى أن رئيس الحكومة الجديدة ستكون موالية بصفة مطلقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف اليوم الأربعاء ، نجلاء بودن بتشكيل حكومة،على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.واضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان هذا التكليف ياتي عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.