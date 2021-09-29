العلوي : التيار العبّوقراطي شريك في الجريمة وهو الآن يلعب دور العاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 11:12قراءة: 0 د, 25 ث
شبّه الثلاثاء 28 سبتمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي حزب التيار الديمقراطي بالعاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها.

وقال العلوي ان التيار العبوقراطي الانقلابوقراطي شريك كامل في الجريمة والمنظر الرئيسي والمحرض الرئيسي على كل ما حدث وهو الان يلعب دور العاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها.

يذكر أن التيار الديمقراطي كان أبرز الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد وكان أيضا اول الاحزاب الذي دعت الرئيس الي تفعيل الفصل 80 قبل ان يعتبر الاجراءات الاخيرة المتمثلة في الامر الرئاسي 117 انقلابا على الدستور.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233263

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 36m |           
لا اعتقد ان "التيار العبوقراطي وهو الان يلعب دور العاهرة ..."
ولكنه وجد نفسه في وضع "العاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها."
وشتان بين من يلعب الدور ويكون عن قناعة ومن يجد نفسه في وضع اوصله له غباؤه وسوء تفكيره وتقديره

Sarramba  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 35m |           
رجع الأسد، وتعافى والحمد لله

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 58m |           
Bien dit....



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