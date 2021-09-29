العلوي : التيار العبّوقراطي شريك في الجريمة وهو الآن يلعب دور العاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها

شبّه الثلاثاء 28 سبتمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي حزب التيار الديمقراطي بالعاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها.وقال العلوي ان التيار العبوقراطي الانقلابوقراطي شريك كامل في الجريمة والمنظر الرئيسي والمحرض الرئيسي على كل ما حدث وهو الان يلعب دور العاهرة التي لم تتحصل على مستحقاتها.يذكر أن التيار الديمقراطي كان أبرز الأحزاب المساندة للرئيس قيس سعيد وكان أيضا اول الاحزاب الذي دعت الرئيس الي تفعيل الفصل 80 قبل ان يعتبر الاجراءات الاخيرة المتمثلة في الامر الرئاسي 117 انقلابا على الدستور.