كان متخفي داخل ماجل بمنزله : الاطاحة بمنفذ عمليات نهب لصيدليات ومحلات تجارية

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 11:04قراءة: 0 د, 28 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية ليلة امس من القاء القبض علي عنصر اجرامي بعد محاصرته داخل ماجل بمنزله كان مختبأ فيه...

بالتحري معه اتضح انه محل 8 مناشير تفتيش من اجل السلب، السرقة من داخل المحلات التجارية باستعمال الخلع ليلا ، وانه سطى على صيدلية ليلا واستحوذ علي مبلغ قدره 10 الاف دينارا، كما اعترف المتهم بتنفيذ سلسلة من السرقات بعدد من المحلات التجارية بعدة مناطق خاصة منها حي الرياض والقصيبة، وان آخر عملية سرقة كانت لمحل مرطبات بحي العوينة سوسة.


ولا تزال الابحاث متواصلة معه بخصوص سلسلة من عمليات السلب والسرقات بجهة المسعدين

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