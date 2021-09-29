غازي الشواشي: وينو الرئيس وفاش قعد يعمل؟؟

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 09:45قراءة: 0 د, 30 ث
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن حكومة هشام المشيشي تسبب في قتل آلاف التونسيين وتخريب الاقتصاد والتلاعب بمصالح الشعب.

وأضاف غازي الشواشي " لهذا السبب أيدنا 25 جويلية والالتزام بالفصل 80 من الدستور لكننا رفضنا الانقلاب على الدستور وإلغائه".

وتابع الشواشي " للأسف الشديد قيس سعيد ليس أولويته الإصلاح وتفكيك منظومة الفساد وانما أولويته احتكار السلطة".

وتسائل غازي الشواشي " وينو الرئيس وفاش قعد يعمل لانه لم يظهر للعلن منذ فترة".

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