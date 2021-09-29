قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن حكومة هشام المشيشي تسبب في قتل آلاف التونسيين وتخريب الاقتصاد والتلاعب بمصالح الشعب.وأضاف غازي الشواشي " لهذا السبب أيدنا 25 جويلية والالتزام بالفصل 80 من الدستور لكننا رفضنا الانقلاب على الدستور وإلغائه".وتابع الشواشي " للأسف الشديد قيس سعيد ليس أولويته الإصلاح وتفكيك منظومة الفساد وانما أولويته احتكار السلطة".وتسائل غازي الشواشي " وينو الرئيس وفاش قعد يعمل لانه لم يظهر للعلن منذ فترة".