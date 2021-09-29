عز الدين سعيدان: مراجعة أسعار المحروقات في تونس أصبحت ضرورة قصوى

أكد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أن الزيادة بدولار واحد في برميل النفط تُكلّف ميزانية الدولة 130 مليون دينار.



وأضاف سعيدان، خلال مداخلة على اذاعة شمس، أن التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط سيصل موفى العام الجاري إلى 90 دولار في حين سيتجاوز السنة المقبلة 100 دولار.



وشدد على أن كلفة الإرتفاع في أسعار النفط ستكون باهضة جدا على ميزانية الدولة خاصة وأن تونس ليست لها ميزانية تكميلية لهذه السنة وليست لها رؤية لسنة 2022.



مراجعة أسعار المحروقات ضرورة قصوى وستكون بمبلغ كبير جدا



واعتبر سعيدان، أن مراجعة أسعار المحروقات في تونس أصبحت ضرورة قصوى خاصة في ظل الارتفاع الكبير لسعر برميل النفط.



وأضاف أن ميزانية الدولة لا تتحل الارتفاع في سعر برميل النفط.



ولفت إلى أنه عند مراجعة أسعار المحروقات بتطبيق نسبة الـ5 بالمائة على زيادة سعر البرميل منذ آخر تعديل فإن المبلغ سيكون كبير جدا والوضع الاجتماعي حسّاس والوضع السياسي حساس.



وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أعلنت في أفريل الماضي عن رفع قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات، الى 5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل به منذ آخر تعديل وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.





