غازي الشواشي: سعيّد ألغى الدستور و أصبح الحاكم بأمره وصلاحياته تتجاوز صلاحيات الباي قبل الاستقلال

اعتبر أمين عام التيار الديقراطي، غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ألغى الدستور برمته وذلك من خلال القرارات التي أعلن عنها يوم 22 سبتمبر الجاري.وأضاف غازي الشواشي، خلال استضافته على اذاعة شمس أن رئيس الدولة ألغى 8 أبوب من الدستور وأبقى على التوطئة وبابين إثنين ما لم يتعارضا مع الأمر 117.وتابع أن رئيس الجمهورية أصبح الحاكم بأمره وصلاحياته تتجاوز صلاحيات الباي قبل الاستقلال وفق تعبيره.كما أشار الشواشي إلى أن رئيس الدولة أصبح يتخذ القرارت بمفرده ويرفض الحواء مع الأحزاب السياسية والقوى المدنية ويعتبر نفسه الناطق باسم الشعب.يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.