غازي الشواشي: سعيّد ألغى الدستور و أصبح الحاكم بأمره وصلاحياته تتجاوز صلاحيات الباي قبل الاستقلال

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 09:26قراءة: 0 د, 43 ث
اعتبر أمين عام التيار الديقراطي، غازي الشواشي، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ألغى الدستور برمته وذلك من خلال القرارات التي أعلن عنها يوم 22 سبتمبر الجاري.

وأضاف غازي الشواشي، خلال استضافته على اذاعة شمس أن رئيس الدولة ألغى 8 أبوب من الدستور وأبقى على التوطئة وبابين إثنين ما لم يتعارضا مع الأمر 117.

وتابع أن رئيس الجمهورية أصبح الحاكم بأمره وصلاحياته تتجاوز صلاحيات الباي قبل الاستقلال وفق تعبيره.

كما أشار الشواشي إلى أن رئيس الدولة أصبح يتخذ القرارت بمفرده ويرفض الحواء مع الأحزاب السياسية والقوى المدنية ويعتبر نفسه الناطق باسم الشعب.


يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233250

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 02m |           
أحد جهابذة حركة الشعب يدور ويصيح في البلاد ويعاود -الرئيس هو رئيس كل طلقة - لم يقل الرئيس هو رئيس كل التونسيين ولم يقل أن الرئيس يرأب الصدع ولم يقل الرئيس حامي للدستور و لم يقل الرئيس يستكمل البناء الديمقراطي ولم يقل الرئيس قوة اقتراح وتنمية ولم يقل الرئيس يعزز موقع البلاد في العالم ويجلب لها احترام ودعم الشعوب ... هذا النائب في البرلمان الذي يذكرنا بفلم الرعب فرانك أنشطاين لم يعمل على جمع أصوات التونسيين ونيل احترامهم ورضاهم وتأييدهم لكي يحكم
بل كان يبحث عن الطلقات لتصفية شركائه السياسيين واستعمال القوة الغاشمة وإذا به يسقط في شر أعماله ويصبح مجمد كالضفدع في بيته لا يبل لا يعل بطال ياكل في الفول ويطلق في الطلقات المتتالية زخات زخات ...

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 09h 36m |           
الذي ألغى الدستور حركة الشغب و التيار اللاديمقراطي الذين رفظو الآليات الديمقراطية و نتائجها و قوانينها و اصبحو ينادون بحكومة الرئيس و أصبحو يتوسلونه بإقحام الجيش في الحياة السياسية واستعمال القوة العسكرية بل فيهم حتى من قال رئيس الدولة هو رئيس كل طلقة ... هل هذا كان انصياع لأحكام الدستور أم احترام أصوات الناخبين أم كان عربدة وهمجية متاع كرب وهمل... عبدما خرج الشعب يطالب في محمد الخامس باحترام الدستور وقواعد الديمقراطية و التحاور والتوافق للحفاظ
على المنجز الديمقراطي وتحقيق مستحقات الثورة من تنمية و اصلاح اتهمتوه بأنه مساند للنهضة و أنه تلقى أموال ... حينها أخذكم الله بذنبكم وأذلكم وكبكم على وجوهكم ... وتم الركوب على ظهوركم كالحمير ويبدو أنكم لم تستوعبو بعد أي منقلب إنقلبتم و أي ذلة أصبحت تكسو وجوهكم البائسة الآثمة ...فابكو بكاء النساء على ديمقراطية لم تحموها كالرجال...



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