عياض اللومي: سأذهب الى البرلمان وأستأنف العمل يوم 1 أكتوبر

طالب النائب بالبرلمان عياض اللومي النواب بالعودة الى العمل في البرلمان مضيفا " الأمر لا يتعلّق بمزاج قيس سعيّد".
وفي حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة" قال اللومي " ان النواب الآن في إجازة برلمانية ويوم 1 أكتوبر ستنطلق أعمال البرلمان".
وتابع اللومي " البرلمان مفتوح والشرعية قائمة" مضيفا انه "سيقوم بإرسال الاستجوابات إلى الوزراء وسيعمل كنائب شعب".
وحذر عياض اللومي من "قرارات محتملة لمصادرة الممتلكات الخاصة لإعداد ميزانية الدولة".
وفي حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة" قال اللومي " ان النواب الآن في إجازة برلمانية ويوم 1 أكتوبر ستنطلق أعمال البرلمان".
وتابع اللومي " البرلمان مفتوح والشرعية قائمة" مضيفا انه "سيقوم بإرسال الاستجوابات إلى الوزراء وسيعمل كنائب شعب".
وحذر عياض اللومي من "قرارات محتملة لمصادرة الممتلكات الخاصة لإعداد ميزانية الدولة".
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