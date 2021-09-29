عياض اللومي: سأذهب الى البرلمان وأستأنف العمل يوم 1 أكتوبر

طالب النائب بالبرلمان عياض اللومي النواب بالعودة الى العمل في البرلمان مضيفا " الأمر لا يتعلّق بمزاج قيس سعيّد".وفي حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة" قال اللومي " ان النواب الآن في إجازة برلمانية ويوم 1 أكتوبر ستنطلق أعمال البرلمان".وتابع اللومي " البرلمان مفتوح والشرعية قائمة" مضيفا انه "سيقوم بإرسال الاستجوابات إلى الوزراء وسيعمل كنائب شعب".وحذر عياض اللومي من "قرارات محتملة لمصادرة الممتلكات الخاصة لإعداد ميزانية الدولة".