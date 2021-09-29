عياض اللومي: سأذهب الى البرلمان وأستأنف العمل يوم 1 أكتوبر

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 09:16قراءة: 0 د, 23 ث
طالب النائب بالبرلمان عياض اللومي النواب بالعودة الى العمل في البرلمان مضيفا " الأمر لا يتعلّق بمزاج قيس سعيّد".
وفي حوار عبر أمواج إذاعة " جوهرة" قال اللومي " ان النواب الآن في إجازة برلمانية ويوم 1 أكتوبر ستنطلق أعمال البرلمان".
وتابع اللومي " البرلمان مفتوح والشرعية قائمة" مضيفا انه "سيقوم بإرسال الاستجوابات إلى الوزراء وسيعمل كنائب شعب".
وحذر عياض اللومي من "قرارات محتملة لمصادرة الممتلكات الخاصة لإعداد ميزانية الدولة".





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233249

Sarramba  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 33m |           
الثّرثرة مع وجود دبابات "الحشد الشعبي" في بهو البرلمان، لا تجدي شئا
اذا أنت حقّا على العزيمة صادقة، اجمع النّواب الخالصين لدولة القانون، ورئيس البرلمان ونوابه، واستأجرو قاعة تقضي بحاجة الاجتماعات، وتوكلوا على الله ومارسوا نشاط البرلمان "عن بُعْد" مهما كلفتكم هته الخطوة

Hindir  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 07m |           
احلم، فالحلم الذي قتلتموه في نفوس الشباب التونسي مشروع لزمرتكم



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