نوفل عميرة: الصيدليّة المركزيّة تعاني من عجز بـ700 م د و أصبحت غير قادرة عن الإيفاء بتعهداتها

أكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، أن الصيدليّة المركزيّة أصبحت عاجزة عن الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين العالميين.وأضاف عميرة خلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أن المشاكل الكبرى مع المزودين الأجانب ساهمت في النقص المسجل في عدد من الأدوية.ولفت إلى أن الصيدلية المركزية تعاني من مشاكل بـ700 مليون دينار بسبب التأخر في إصلاح منظومة التقاعد.