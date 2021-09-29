مصطفى بن أحمد: النواب المساندين لسعيّد كحاملي الأكفان في الصعيد المصري لإعلان موتهم الإفتراضي

قال النائب بالبرلمان المعلقة أعماله والقيادي بحركة تحيا تونس مصطفى بن أحمد يوم الثلاثاء 28 سبتمبر إنّ تدوينات بعض النواب المساندين لقرارات 25 جويلية تذكّره بعادة في الصعيد المصري.وتتمثل هذه العادة وفق تدوينة نشرها النائب على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك في سعي بعض الأفراد إيقاف عملية الثأر ضدّهم والنجاة بحياتهم ، حيث يُطلب منهم حمل أكفانهم على أكتافهم والذّهاب بها إلى عائلة القتيل في حركة رمزية بإعلان موتهم الإفتراضي.وذكر بن احمد في ذات التدوينة أن هؤلاء النواب عبر تدويناتهم التي تماهي قرارات رئيس الجمهورية كثيرا ما يخيب ظنهم وتأتي الردود على تدويناتهم عبر تلقّي أقسى وأمر التعليقات لأنهم لم يفهموا بأن إسقاط مجلس النواب يتطلب الاستناد على صورته من زاوية واحدة.