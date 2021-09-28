عياض اللومي: 40 الف شخص شاركوا في مسيرة السبت وسنحاسب القناة الوطنية

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 17:44قراءة: 0 د, 43 ث
قال النائب المجمد عاض اللومي في مداخلة عبر أمواج اذاعة " جوهرة اف ام" ان المسيرة المناهضة للرئيس قيس سعيد والتي انتظمت يوم السبت بلغ المشاركون فيها 40 الف شخص.
وأضاف عياض اللومي " لولا ان القوات الأمنية لم تمنع المتظاهرين لكانت الأعداد أكثر بكثير".
وتابع عياض اللومي " القناة الوطنية حاولت تدليس المظاهرة وسنحاسبها كما سنحاسب إعلامييها".

يشار إلى أن عدد من المواطنين نفذوا يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية وعلى الدستور.

ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 233223

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 11h 34m |           
هذا النائب محترم ويحق له أن يتكلم بعد 25 وهو وفي لمبادئه متناسق في فكره ويبقى محترم ...أما آل عبو ووالتيار الاديمقراطي وحركة الشغب كل كلمة يقولوها هي من قبيل الوقاحة ...

Nouri  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 41m |           
اظن اكثر من اربعين الف والحساب ساهل:
حسب موقع غوغل شارع الحبيب بورقيبة طولو 1500 متر وعرضو 40 متر وحسب تقنية حساب المسيرات في كل الدول هو شخص في كل متر مربع، احسبوا عاد وحدكم وهذا فقط في شارع حبيب بورقيبة بلاش الشوارع لخرى !

Nouri  ()  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 10h 28m |           
اظن اكثر من اربعين الف والحساب ساهل:
حسب موقع غوغل شارع الحبيب بورقيبة طولو 1500 متر وعرضو 40 متر وحسب تقنية حساب المسيرات في كل الدول هو شخص في كل متر مربع، احسبوا عاد وحدكم وهذا فقط في شارع حبيب بورقيبة بلاش الشوارع لخرى !

Nouri  ()  |Mardi 28 Septembre 2021 à 17h 19m |           
اظن اكثر من اربعين الف والحساب ساهل:
حسب موقع غوغل شارع الحبيب بورقيبة طولو 1500 متر وعرضو 40 متر وحسب تقنية حساب المسيرات في كل الدول هو شخص في كل متر مربع، احسبوا عاد وحدكم وهذا فقط في شارع حبيب بورقيبة بلاش الشوارع لخرى !



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