عياض اللومي: 40 الف شخص شاركوا في مسيرة السبت وسنحاسب القناة الوطنية

قال النائب المجمد عاض اللومي في مداخلة عبر أمواج اذاعة " جوهرة اف ام" ان المسيرة المناهضة للرئيس قيس سعيد والتي انتظمت يوم السبت بلغ المشاركون فيها 40 الف شخص.وأضاف عياض اللومي " لولا ان القوات الأمنية لم تمنع المتظاهرين لكانت الأعداد أكثر بكثير".وتابع عياض اللومي " القناة الوطنية حاولت تدليس المظاهرة وسنحاسبها كما سنحاسب إعلامييها".يشار إلى أن عدد من المواطنين نفذوا يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 22 سبتمبر والتي اعتبروها انقلابا على الشرعية وعلى الدستور.ويذكر أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بالـتدابير الاستثنائية وينص الأمر على مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.