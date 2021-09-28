خليل الزاوية: "نهبطو خطار" كان الرئيس ما يتراجعش و إلا ما يعدلش في قراراتو

قال الوزير السابق خليل الزاوية في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" ان الرئيس قيس سعيد سيتراجع عاجلا أم آجلا على قرار الانقلاب على الدستور.وأضاف خليل الزاوية " الرئيس في طريق مسدود وسيكتشف ذلك عبر الوقت متابعا " نهبطو خطار" كان الرئيس ما يتراجعش و إلا ما يعدلش في قراراتو".وتابع خليل الزاوية " الكثير من الأحزاب تدعو إلى تطهير الساحة السياسية ومواجهة الفساد مضيفا " لا يعني هذا الأمر القبول بالحكم الأحادي والانقلاب على الدستور".وتابع خليل الزاوية " مواقفنا المبدئية لا يمكن التراجع عنها فالرئيس اخطا وعليه التراجع اليوم قبل الغد".وكان أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وآفاق تونس والجمهوري التي قدمت نفسها اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة كتنسيقية للدفاع عن الديمقراطية، طالبت رئيس الجمهورية بالعودة إلى المسار الديمقراطي والقيام بإصلاحات وفق الآليات التي يتضمنها دستور 2014.وقال الأمين العام للتكتل خليل الزاوية "نحن لسنا ضمن المجموعة المعارضة تماما لقرارات رئيس الجمهورية وأيدينا مفتوحة أمامه للعودة إلى المسار الديمقراطي الثوري لكن بطريقة تشاركية"، مضيفا "نحن نحاول بناء قطب ثالث مبني على قواعد مبدئية أهمها احترام القانون والدستور ، قطب يحاول أن يعزز دوره بمقترحات للإصلاح تشمل القانون الانتخابي والقوانين المنظمة للحياة السياسية وكذلك تنقيح الدستور وفق الآليات التي يتضمنها .ولفت إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لم يعد يحتمل حالة الفراغ والجمود التي تعيشها مؤسسات الدولة في ظل غياب حكومة تتولى العمل على ايجاد حلول فعلية للأزمة متعددة الأوجه التي تعيشها البلاد، معربا عن التخوف من مواصلة رئيس الجمهورية "الفرار نحو المزيد من القرارات الشعبوية والفردية"