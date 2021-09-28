أنا يقظ تكشف تحصّل نائب شعب على قطعة أرض بمساحة عشرين هكتارا مخصصة للشباب العاطل عن العمل

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 17:18قراءة: 0 د, 24 ث
ادت الثلاثاء 28 سبتمبر، منظمة انا يقظ أنها تحصلت على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، طارق البراهمي في شبهة فساد.

وأفادت بأن النائب المذكور تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 هكتارا مخصّصة للشباب العاطل عن العمل لبعث استثمارات، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233221

Sarramba  (Ukraine)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 17h 48m |           
الأمس، كان الأصل: لا تشويه ولا ذكر اسم متهم حتى تثبت ادانته
اليوم أصبح المتهم بالاسم والصّورة ، منذ، الشّبهة، قبل التهمة قانونية وبطبيعة الحال سنوات قبل الادانة النهائية؟؟؟
لا داعي للتسائل أو التفتيش عن السبب ومن هو السبب، الأمر جليا واضحا. لم يقدروا على الفاسدين الكبار وجماعة الهاهاي في المرسى وقرطاج والبحيرة...، توجهوا الى لجيهات، للتفتيش على حيتان صغيرة، لكي يمرروا مبدء "الحرب" على الفساد
لهاذا السبب، قام عشية الإثنين المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، بزيارة غير معلنة الى مقر هيئة مكافحة الفساد بنابل المدينة وغادرها مصحوبا بعدد من الملفات (المصدر اذا عة موزاييك)؟؟؟



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