أنا يقظ تكشف تحصّل نائب شعب على قطعة أرض بمساحة عشرين هكتارا مخصصة للشباب العاطل عن العمل

ادت الثلاثاء 28 سبتمبر، منظمة انا يقظ أنها تحصلت على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، طارق البراهمي في شبهة فساد.وأفادت بأن النائب المذكور تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 هكتارا مخصّصة للشباب العاطل عن العمل لبعث استثمارات، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.