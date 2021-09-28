حسونة الناصفي: قيس سعيّد بدأ في خرق الدستور منذ التحاق نادية عكاشة بديوانه والنهضة انتهت سياسيا

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 13:56قراءة: 0 د, 29 ث
اعتبر الثلاثاء 28 سبتمبر، رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدأ في خرق الدستور منذ جانفي 2020 تاريخ تعيين نادية عكاشة مديرة ديوان .

وأضاف الناصفي في حوار على راديو ماد أن المُنظّر الرئيسي لمسألة رفض اليمين الدستورية هي نادية عكاشة التي كتبت مقالا كاملا بخصوص هذا الموضوع .

وحمل حسونة الناصفي حركة النهضة مسؤولية الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، مطالبا إياها بالاعتذار للتونسيين.

وفي سياق متصل، أكد حسونة الناصفي أنه ما كان لحركة النهضة أن تحكم لو لم تكن المعارضة والأحزاب السياسية مشتتة وغير مهيكلة.


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