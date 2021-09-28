عبد الكافي محذّرا: تونس في الطريق السريع أمام إمكانية الوصول إلى السيناريو اللبناني

غازي الشواشي: سنتصدى لرئيس الجمهورية بكل الوسائل القانونية والسليمة

نبه أمين عام حزب افاق تونس الفاضل عبد الكافي اليوم قائلا إن تونس في الطريق السريع أمام إمكانية الوصول إلى السيناريو ومثال الأزمة اللبنانية'، مؤكدا أن لبنان سبق أن شهدت أزمة سياسية قبل أشهر من انطلاق أزمتها الاقتصادية.وشدد فاضل عبد الكافي على أن تونس قد تصل إلى إمكانية عدم الثدرة على التوريد أو خلاص المديونية في وقت تنصب فيه الاهتمامات على تاويل الدستور والفصول والحديث عن الشرعية وتوخيه الاتهامات بالتخوين.وقال عبد الكافي خلال ندوة صحفية 'أنا مؤمن بأن تونس لها ما يلزم للنجاح إقتصادية'، والحلول موجودة لدفع عجلة التنمية وانقاذ تونس بتحقيق نسب نمو حقيقية.وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأنه سيتمّ إجبار رئيس الجمهورية قيس سعيد بكلّ الوسائل السليمة و القانونية المتاحة للتراجع على الأمر الرئاسي المتعلّق بالتدابير الإستثنائية والرجوع للحوار .وقال الشواشي في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش ندوة صحفية ’’نحن اليوم في وضعية تقتضي العودة للدستور والديمقراطية .وتابع الشواشي قائلا ’’سنتصدى له لأنه لا سبيل للانقلاب على الدستور والشرعية والاستحواذ على السلطات بحسب تعبيره ’.