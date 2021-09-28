بن سالم: لم نكن راضيين على ما قبل 25 جويلية وسياسة التكتيك والتكتيكات من قبل النهضة

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 13:47قراءة: 1 د, 7 ث
قال القيادي المستقيل من حركة النهضة محمد بن سالم إن المستقيلين من" الحركة لم يكونوا راضيين على ما قبل 25 جويلية وعلى سياسة التكتيك والتكتيكات صلبها".

وأقر خلال حواره في اذاعة شمس، ان التذاكي على الشعب لا يؤتي أكله ، لافتا النظر إلى ان الحركة اعتمدت سياسة التذاكي في بعض المواقف.

هذا وإعتبر بن سالم ان الإطاحة بحكومة الفخفاخ ساهمت مساهمة كبيرة في تعفن الوضع في البلاد.

وشدد محمد بن سالم انه "لا يمكن بناء ديمقراطية في البلاد دون التأسيس للديمقراطية صلب الأحزاب وليس في حركة النهضة فقط"، مضيفا ان الاحزاب يجب ان تكون مبادئا او لا".

هذا وافاد بن سالم ان "حركة النهضة أصبحت رهينة قلب تونس بطريقة أفضع مما كانت عليه رهينة لنداء تونس".


قيادة النهضة أفسدت علاقاتها مع كافة الطيف السياسي

وقال بن سالم، إن قيادة الحركة أفسدت علاقاتها مع جميع الطيف السياسي الذي يرفض حتى التعامل معها في مهمة إنقاذ البلاد .

وأقر أن البلاد تسير نحو الإستبداد والديكتاتورية والوضع الحالي يقتضي تظافر الجهود من أجل الإصلاح.

وشدد التاكيد ان كل المجهودات حاليا يجب ان تنصب نحو حماية الحريات والتي أصبحت مداسة بتجاوز القانون ووضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أن المسالة لم تعد مجرد تهديد للحريات بل أصبحت واقعا، وفق تعبيره.

وفي ذات السياق، أكد بن سالم انه "لا يوجد حاليا تحضيرات لمشروع جديد للمجموعة المستقيلة من حركة النهضة".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233205

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 13h 40m |           
Il faut se reposer et prendre un nouveau souffle pour continuer dans un bon chemin.



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