الإستئناف تؤيّد حكم السجن بسنتين ضدّ محسن العيفة

قررت محكمة الاستئناف بالقيروان مساء أمس الإثنين 27 سبتمبر 2021 تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الفلكي محسن العيفة والقاضي بسجنه لمدّة عامين.

وأكد خميس الكافي محامي العيفة في تصريح لاذاعة " موزاييك" أنه سيتم تعقيب الحكم لانعدام الحجة وعدم توفر الأركان القانونية.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن لسنتين على شخص ثان شريك العيفة في نفس القضيّة.



وكان فلاح من أحواز مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان تقدّم بشكوى مفادها أنه تعرض إلى عملية "احتيال" من قبل العيفة ومواطن آخر وسلب مبلغ مالي يقدر بحوالي 300 ألف دينار بعد أن وعداه باستخراج الكنوز.



