المرزوقي: رجلان يجب إزاحتهما من طريق تونس الغنوشي وقيس سعيد

قال رئيس الجمهورية الأسبق، المنصف المروقي، إن " الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة هو استقالة أو إقالة الرئيس غير شرعي قيس سعيد أساسا بحراك شعبي لا يجب أن يتوقف ثم تقلد المنصب كما ينص على ذلك الدستور من قبل رئيس البرلمان لحين اجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن "مثل هذا السيناريو غير ممكن إلا باستقالة راشد الغنوشي"، مشيرا إلى أنه "رجل بنى كل سياسته على أن الأعداء هم الأصدقاء والأصدقاء هم الأعداء فخسر كل الأصدقاء دون أن يربح عدوا واحدا".
وتابع المرزوقي: " للحقيقة كنت آمل أن يرتقي لمستوى المسؤولية التاريخية التي تحتم عليه تسهيل الانتقال من داخل الشرعية لكنه أعلن اليوم أنه لن يتخلى عن رئاسته للبرلمان..في آخر الأمر الشيء غير مستغرب لأن ما بالطبع لا يتغير".
وأوضح :"رجلان يجب إزاحتهما من طريق تونس وإلا فإنهما سيتسببان في خراب الوطن".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" الخطران
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن "مثل هذا السيناريو غير ممكن إلا باستقالة راشد الغنوشي"، مشيرا إلى أنه "رجل بنى كل سياسته على أن الأعداء هم الأصدقاء والأصدقاء هم الأعداء فخسر كل الأصدقاء دون أن يربح عدوا واحدا".
وتابع المرزوقي: " للحقيقة كنت آمل أن يرتقي لمستوى المسؤولية التاريخية التي تحتم عليه تسهيل الانتقال من داخل الشرعية لكنه أعلن اليوم أنه لن يتخلى عن رئاسته للبرلمان..في آخر الأمر الشيء غير مستغرب لأن ما بالطبع لا يتغير".
وأوضح :"رجلان يجب إزاحتهما من طريق تونس وإلا فإنهما سيتسببان في خراب الوطن".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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