عضو الهيئة التفسيرية لقيس سعيّد: الرئيس يبدع الأن في قصر قرطاج وسيكون قائد أممي

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 11:32قراءة: 0 د, 23 ث
قال الثلاثاء 27 سبتمبر، عضو الهيئة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الرئيس بصدد الإبداع السياسي في قصر قرطاج.
وأضاف عضو الهيئة التفسيرية في حوار على اذاعة IFM ;وعند سؤاله ان كانوا باتصال بقيس سعيد أجاب "الأستاذ الآن بصدد الابداع السياسي ولسنا في تواصل دائم معه...لا نريد التشويش عليه وتركيزنا فقط على المشروع ...قيس سعيّد يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، مضيفا سعيد بمثابة قائد أممي مبدع ... "



Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 233188

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 06h 13m |           
وضحوا لنا ها الابداعات المزعومة للأستاذ.
إستني يا دجاجة حتى يجيك القمح من باجة

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 15h 50m |           
في عهد القذافي كان الجديد يأتي من ليبيا
أما في عهد قيس سعيد فقد صار الجديد يأتي من تونس

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 15h 44m |           
ملا ترقب الى ان يهب الشعب لاخراجك انت وكل الجرذان التي سكنت قرطاج

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 13h 12m |           
هذا الشخص مريض
يكب سعدك

Rommen  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 12h 34m |           
اش اسمو هذا المفسر؟

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 11h 05m |           
يكب سعدك يا عضو الهيئة التفسيرية يا قوّاد ويكب سعد قيس سعيد امتاعك

Amor2  ()  |Mardi 28 Septembre 2021 à 10h 54m |           
من اي قناة الصرف الصحي خرج هذا الشخص ؟؟؟
ابداع !! و كآن الزعيم عالم ذرة تفوق على انشتاين!!!
الابداع انه داس على الدستور و عطل الحياة ..
.. في غياب محكمة دستورية
الابداع المقابل عزله من قبل البرلمان في غياب محكمة دستورية
و ان يجمع أعضاء البرلمان المخلوع افتراضيًا اوحتى في زريبة.. و ينتهي الامر

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 10h 45m |           

طالما ايده امثالك فلا بد اننا سنكون بحضرة قائد اممي فذ
غوغاء و حملة تفسيرية .... حجم الكارثة كبير رغم التفاهة
خلق اصعب الازمات و تحقيق الخراب التام لا يتطلب الكثير من الذكاء بقدر ما يتطلب قدرا كبيرا من الغباء



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