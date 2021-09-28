عضو الهيئة التفسيرية لقيس سعيّد: الرئيس يبدع الأن في قصر قرطاج وسيكون قائد أممي

قال الثلاثاء 27 سبتمبر، عضو الهيئة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الرئيس بصدد الإبداع السياسي في قصر قرطاج.وأضاف عضو الهيئة التفسيرية في حوار على اذاعة IFM ;وعند سؤاله ان كانوا باتصال بقيس سعيد أجاب "الأستاذ الآن بصدد الابداع السياسي ولسنا في تواصل دائم معه...لا نريد التشويش عليه وتركيزنا فقط على المشروع ...قيس سعيّد يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، مضيفا سعيد بمثابة قائد أممي مبدع ... "