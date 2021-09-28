غازي الشواشي: قيس سعيد بجرة قلم منه قام بالاعتداء على مكتسبات الشعب التونسي

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 11:14قراءة: 1 د, 6 ث
إعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن تونس اليوم تعتبر خارج الدستور ، قائلا إن رئيس الجمهورية قيس سعيد "بجرة قلم منه قام بإلغاء أبواب من الدستور التونسي وكرس حكم الفرد الواحد وانفرد بالسلطة في اعتداء على مكتسبات الشعب التونسي".

وشدد الشواشي على أن تونس تعيش اليوم في "اللاشرعية" مؤكدا أن رئيس الجمهورية خرق الدستور وانقلب على الشرعية الدستورية وجر البلاد إلى معارك الشرعية والمشروعية .

وقال الشواشي في ندوة صحفية اليوم عقدتها أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحزب الجمهوري وآفاق تونس، أن رئيس الجمهورية ترك الدولة في حالة إهمال تام ومؤسساتها في حالة جمود كلي دون مراعاة الوضع الاجتماعي المتردي.

وصرح غازي الشواشي "إكتشفنا أن أولوية رئيس الجمهورية ليست تحسين أوضاع التونسيين أو المسائل الاجتماعية وإنما تجميع السلطات وتعديل الدستور" .

ودعا الشواشي سعيّد الى التراجع قائلا "لنعطي رئيس الجمهورية فرصة للتراجع والعودة للدستور" مشددا على أن التيار الديمقراطي وكل الأحزاب تتفق على أن المطلب الأساسي لا يتعلق بالعودة إلى مشهد ما قبل 25 جويلية .


الاطراف الأجنبية بدأت تتذمر من الوضع في تونس.

ودعا غازي الشواشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التراجع عن قرار إلغاء الدستور و العمل على تعديله و تعديل القانون الانتخابي.

وقال أن" قيس سعيد جرّنا إلى معركة ضد الشرعية قد تؤدي إلى الفوضى و انعكاساتها ستكون على الشعب التونسي".
وأضاف أيضا أن عديد الاطراف الأجنبية بدأت تتذمر من الوضع في تونس.



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 233186

Biladi2012  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 06h 15m |           
أليست هذه خيانة عظمة على حد قول سيدكم

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 17h 01m |           
تحب نرجعولك البرلمان تحب 3 ملاين شهرية تحب نعطوك وزارة الداخلية و العدل و الدفاع ؟ ... انفخ شبيخة ...

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 13h 15m |           
اعطيتوه الفرصة وحليتولو في الجنة ذراع!

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 11h 30m |           
الرجوع إلى الحق فضيلة. وانشاء الله ما تعاودوهاش مرّة أخرى

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 11h 28m |           
لقد قتلتكم العنجهية والكبر ... من لا يريد أن يذعن لإرادة الشعب الناتجة عن الإنتخابات يجد نفسه يذعن للدكتاتورية و يجد نفسه يعيش في بلد متخلف يحكم بالعصا و بالصفع و الركل ...
تذلل الآن واجتر ندمك ... باش تفهم شنوة معناها الشعب يعطيك مصدح في البرلمان و شهرية وحصانة وحق تقرير مصير البلاد ويكلفك بالحفاظ على الديمقراطية وانت تولي تعيط وتتوسل للدكتاتورية باش تفكلك الحكم رغم إرادة الشعب وتعطيهولك ... تبا لكم ما أغباكم ... أنا بحبك تسهل روحك وتقل لروحك هل كنت قد مسؤولية دماء شهداء الثورة هل كنت قد مسؤولية حلم التوانسة ... مللخر هل تحترم نفسك وتعتذر للشعب؟؟؟؟

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 11h 13m |           
انت والعياطة متاعك وفحل الجران كنتم تتوسلون لإقحام الجيش في الحياة السياسية انتم من تحالفتم مع ازلام التجمع وحركة الشعب المتخلفة الذين لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالثورة أصلا ...
هل أنتم بلهاء أم ماذا كنتم تتوقعون أن يغامر شخص بحاياته و أنتم تنعمون ثم يأتي ويسلمكم السلطة هل كنتم تتوقعون غير ذلك أم كنتم في غيبوبة ... لا بل أنتم مجرمون في حق الشعب وفي حق دماء الشهداء ... انتخبكم الشعب وضن بكم خيرا وأفستم حلمه بغبائكم و تآمركم وسلتوه لقمة سائغة إلى أشنع أنواع الدكتاتورية ... وإلى أكبر الدول المعادية للثورة التونسية وللديمقراطية ... لن ننساكم ولن ننسى وجوهكم الكالحة الخائنة ...

Hindir  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 10h 58m |           
قرأت العنوان فظننت للوهلة الأولى أن سعيد فعل ما فعله مصطفى خزندار. عن أي مكتسبات تتحدث؟ الحرية؟ تلك الحرية التي تسمح لقوات الأمن بضرب المتظاهرين و رشهم بالغاز المسيل للدموع؟ أم عن تلك التي تسمح لعون الأمن بنعت أمك و أبيك بأقذر النعوت؟ أم عن تلك التي تسمح له بتجريد طفل من ثيابه و جره عاريا جر الوحوش للجيف؟
الديمقراطية؟ تلك التي جعلت البرلمان سوقا لبيع و شراءالذمم و الأصوات؟ هل بإمكانك أن تذكر لي قانونا واحدا استطعتم تمريره دون موافقة الشيخ الذي كان طالع نحس على هذا البلد منذ أن نزل في مطار قرطاج ذات سنة 2011؟ الديمقراطية التي جعلت قصر باردو حلبة مصارعة وميدان صخب يغطي ضجيجه ضجيج حراك بورصة وول ستريت؟ الديمقراطية التي سمحت بصعود نواب برلمانيين ب200 صوت، يعني العايلة و الممولين؟
قليلا من الحياء، لقد سبق و ذكرت أنكم جردتم المواطن مما بقي له من كرامة، و أنتم بالذات و حسب العبارة المتداولة راكم خ... وا فيه. و لا تنسوا أن من مدح و ذم فقد كذب مرتين



En continu

Toutes les news

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 22 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:32 12:17 06:13 04:47
Babnet
29°
Babnet29°Babnet% 39:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2128°-2228°-2127°-2132°-22
  • Avoirs en devises
    21538,5

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29465 DT        1$ =2,81714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   1250,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive