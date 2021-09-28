في قرار غير مسبوق.. فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات وخفضها للتونس بنسبة 30 بالمائة

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 09:36قراءة: 0 د, 49 ث
قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال اليوم الثلاثاء.

وقال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1" إن هذا القرار "قرار جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".


رفض وقرارات

وبحسب الموقع ذاته، إنه بعد اتخاذ السلطات الفرنسية العديد من المقاربات لحل الأمر واعتمادها الحوار وتكثيفها للمساعدات التنموية ولجوئها إلى التهديدات حلا أخيرا، اعتمدت السلطات التنفيذية الفرنسية العقوبات.

وبيّنت أن هذا القرار اتخذ سرا قبل شهر، حيث قرر رئيس الدولة إيمانويل ماكرون خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس، معتبرا 2020 سنة مرجعية.

وبيّن، الموقع أنه مع احتلال الهجرة مركز الصدارة والاهتمام في صفوف الفرنسيين، فإن ماكرون يعلم أنه ليس لديه متسع من الوقت حتى الانتخابات الرئاسية، وإذا أراد تصحيح سياساته الخاصة بالملف الهجرة، فلن يكون أمامه خيار آخر سوى اتخاذ قرارات جذرية.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233177

Oceanus  ()  |Mardi 28 Septembre 2021 à 12h 23m |           
Mais les corrompus et les voleurs qui vont mettre l argent chez eux auront les visas sur place

SweetPower  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 09h 38m |           
هاوكا نقصت كان 30%.. اعترافا بالجميل

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 08h 50m |           
هل هذه مكافأة فرنسا لقيس سعيد مقابل توقيعه عقود لصالح شركات فرنسية؟



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