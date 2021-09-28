امام القطب القضائي المالي 15 سنة سجنا في حق رجل أعمال ..

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ليلة أمس ب15 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق رجل الاعمال (المختص في تجارة الفريب) شكري الشنيتي محال بحالة فرار ، متهم بتبييض الاموال وغسلها ،والحصول على 117 مليون د بطرق غير شرعية..



وقد قضت المحكمة ب4 سنوات سجنا في حق عاملين لديه كان ينزل بحسابهما اموالا واجرى معاملات تجارية مشبوهة بواسطة استخدام هويتهما ،وتبين ان رجل الأعمال المذكور اختفى تماما منذ 2017 .





والمتهم أحدث مصنعا " للفريب" بالقيروان، واستغله كواجهة للتغطية على عمليات تبييض اموال بالقيام بعمليات توريد وتصدير" وهمية" وتنزيل مبالغ هامة بحسابات بنكية تابعة لاثنين من عماله بالمصنع اللذان يسحبان تلك الأموال لفائدته مقابل عمولات مالية يتسلمانها منه.





وتفيد الأبحاث ان رجل الأعمال المتهم تورط في عمليات تبييض اموال ناهزت قيمتها 120 مليون دينار.





كما تفيد أوراق القضية ان ايقاف رجل الأعمال المتهم تم ابان ما عرف بحملة مكافحة الفساد عند رئاسة يوسف الشاهد للحكومة، ليتم الافراج عنه من طرف دائرة الاتهام ورغم استدعائه للمثول أمام هيئة الدائرة الجنائية طبق القانون الا أنه لم يحضر ليتم اعتباره بحالة فرار.



كما قضت نفس الدائرة بالسجن مدة عامين اثنين في حق كل واحد من العاملين اللذين استعان بهما في عمليات تبييض الأموال.



