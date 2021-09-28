عبد اللطيف المكي: من يشارك في حكومة تُعيّن على خلاف إجراءات دستور 2014 يُعد مشاركا في الإنقلاب

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 08:47قراءة: 0 د, 16 ث
قال القيادي المستقيل ن حركة النهضة والوزير الأسبق، عبد اللطيف المكي، إن أي حكومة تُعيّن على خلاف إجراءات دستور 2014 فهي غير شرعية وقراراتها باطلة.


وأضاف عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، على صفحته الرسمية على فايسبلبوك، أن من يشارك في هذه الحكومة يُعد مشاركا في الإنقلاب.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233172

Sarramba  (Russian Federation)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 08h 33m |           
بعد الله، الدستور والقانون هي الطريقة الوحيدة لا ثانية لها

Hindir  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 08h 24m |           
هذا يعني أنكم مصرون على افتعال " وحلة المنجل في اللة". أفهم دوافعكم ولكني لا أتفهمها. فأنتم تسعون من خلال ذلك إلى تثبيت أذرعتكم بالإدارة التونسية، تلك الأذرع التي وظفتموها طيلة العشرية الماضية للحفاظ على مصالحكم و لحماية اللصوص الذين يعملون لفائدتكم. و موقفكم هذا يعري الأسباب الحقيقية لاستقالتكم من حركة النهضة. فأنتم كنتم تريدون استلام دفة القيادة داخل الحركة للتمتع بما تمتع به الغنوشي و بطانته. أنتم و الغنوشي لستم سوى وجهان لعملة واحدة. سيبقى
قيس سعيد على مواقفه و أنتم متيقنون من ذلك، و ستبقون على مواقفكم عندا و مكابرة، في الأثناء سيقع سحل شعب بأكمله و ستضيع أجيال بكاملها في مهاتراتكم و بحثكم عن ديمقراطية حالما تتحصلون عليها تطوعونها لمآربكم الشخصية. و أنا مقتنع الآن أن النفق الذي أدخلتم فيه البلد مازال طويلا و قد لا نعرف نهايته إلا بعد عقود من الزمن. رحم الله بوريبة و بن علي اللذان استشرفا ما يمكن أن تفعلوه بهذا الشعب فهجراكم و أراحا البلاد و العباد من شروركم

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 28 Septembre 2021 à 08h 16m |           
حتي الكنغرس الامريكي نبه الي ذالك



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