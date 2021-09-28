عبد اللطيف المكي: من يشارك في حكومة تُعيّن على خلاف إجراءات دستور 2014 يُعد مشاركا في الإنقلاب

قال القيادي المستقيل ن حركة النهضة والوزير الأسبق، عبد اللطيف المكي، إن أي حكومة تُعيّن على خلاف إجراءات دستور 2014 فهي غير شرعية وقراراتها باطلة.وأضاف عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، على صفحته الرسمية على فايسبلبوك، أن من يشارك في هذه الحكومة يُعد مشاركا في الإنقلاب.