النائب عياض اللومي: البرلمان انتهى ونطالب بانتخابات مبكّرة

قال النائب عياض اللومي، إن المجلس النيابي قد انتهى وإنه لابد من تنظيم انتخابات مبكرة للحفاظ على المؤسسات الشرعية.وأضاف في مداخلة له على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تجاوز الدستور الذي ينص على تنظيم انتخابات في ظرف 3 أشهر عند حل البرلمان.وانتقد اللومي قرارات رئيس الدولة المتعلقة بمنع السفر عن عدد من النواب ورجال الأعمال، مشيرا إلى أنه "أصبح يتفصّى من المسؤولية ويُلقي بها على عاتق الموظفين والمسؤولين عن إدارة الحدود والأجانب"، وفق قوله.وشدّد على ضرورة الإسراع بتعيين رئيس حكومة وسدّ الشغور على رأس الولايات، ضمانا لاستمرارية الدولة.