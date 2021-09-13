سوسة: حجز مراكب ومعدات بحرية مهربة بقيمة فاقت ال 2.2 مليون دينار

في إطار مكافحة التهريب و على إثر عمل استعلامي من قبل الفصيل البحري للديوانة بسوسة، مفاده وجود كمية كبيرة من الدراجات المائية ومراكب ترفيهية ومحركات مراكب بحرية مهربة بجهة نابل، و إثر استشارة النيابة العمومية، قام أعوان الفرقة البحرية للديوانة بسوسة بمشاركة الفرقة البحرية للديوانة بحلق الوادي ودورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات بسوسة بمداهمة مستودعات تقع بحقل فلاحي و ورشة بإحدى المناطق بجهة نابل حيث تمكنوا من ضبط مراكب و معدات بحرية متمثلة في عدد 36 دراجة جات سكي "jetski" و عدد 18 مركب بحري و عدد 3 دراجات كواد و عدد 06 محركات بحرية دون أية وثائق قانونية تثبت شرعية مسكها قدرت قيمتها جمليا بحوالي مليونين و مئاتين و أربعة و تسعون ألف دينار .



ووفق بلاغ للديوانة تم حجز جميع البضاعة و تأمينها بالمستودعات المذكورة تحت القيد الديواني اضافة إلى إستكمال الإجراءات القانونية لمحاضر الحجز.



