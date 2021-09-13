وزارة الداخلية تمنع الاعلامي زهير الجيس من تصوير برنامج الكاميرا الخفية

أعلن الاثنين 13 سبتمبر، الاعلامي زهير الجيس أن وزارة الداخلية قامت بايقافه عن تصوير برنامج الكاميرا الخفية واصفا ذلك بالسابقة الخطيرة.وأفاد الجيس بأن وزارة الداخلية منعته من مواصلة تصوير بقية الحلقات التي أشار الي أن موضوعها يتمثّل في استضافة شخصية معروفة وايهامها بأنه سيتم تنفيذ بطاقة جلب في حقها في اطار الاجراءات الاسثنائية.