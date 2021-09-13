مطار تونس قرطاج: حجز 1097صفيحة زطلة تزن حوالي22 كلغ

تمكنت مصالح الديوانة بمحطة شحن البضائع بمطار تونس قرطاج من حجز كمية هامة من مخدر ال زطلة تزن حوالي22 كلغ كانت مخفية بإحكام داخل أربعة طرود موردة من إحدى الدول الأجنبية.



وتتمثل تفاصيل العملية وفق بلاغ للديوانة, في اشتباه أعوان الديوانة في محتوى الطرود الموردة والمرسلة لفائدة أحد الأشخاص المقيمين بتونس تحتوي على عدد663 زوج نعال حيث تم بالتنسيق مع النيابة العمومية إخضاعها إلى معاينة دقيقة مكنت من إكتشاف مخابئ مهيئة داخل النعال تحتوي على عدد 1097 صفيحةمن مخدر القنب الهندي (الزطلة). تم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف على المصالح الأمنية المختصة لإستكمال الأبحاث.



يذكر أن مصالح الديوانة بمحطة شحن البضائع بمطار تونس قرطاج قد قامت خلال شهر سبتمبر2020 بالكشف عن عملية تهريب ل331غرام من مخدر الهيروين موردة عن طريق المطار مخفية بنفس الطريقة داخل طرد يحتوي على نعال مرسلة إلى مواطنة مقيمة بتونس .



