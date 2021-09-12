الغنوشي: حل البرلمان وإلغاء الدستور عمل غير دستوري

قال رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إنه لا يوجد تواصل بين حركته وبين رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ يوم 25 جويلية الماضي.
واعتبر راشد الغنوشي في حوار له لموقع عربي 21، أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس، داعيا إلى ضرورة التمسك بالحوار كحل للخروج من الأزمة وعدم الانزلاق إلى التصعيد.
ودعا الغنوشي في ما يتعلق بملف الفساد إلى أن يُعهد به إلى القضاء بعيدا عن المؤثرات والمواجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلطات.
وعبر عن أمله في أن يقوم رئيس الدولة بإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها، وذلك في اتجاه الوفاء بمقتضيات الدستور.
"وشدد على أن حل البرلمان وإلغاء الدستور يمثل عملا غير دستوري، وقال إنه لا يعتقد أن رئيس الجمهورية سيلغي دستورًا بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه.
وتابع 'نأمل أن لا تتدحرج الأمور نحو التصعيد. ..عموما، نحن نعوّل كثيرا على ميل التونسي إلى الحلول الوسطى والمعتدلة، فمن الخصائص الأساسية للشخصية التونسية أنها تجنح إلى الوسطية وتكبح الانزلاق كلّما شارفت الأمور على الانهيار'.
وبين أن الحركة تتحمل جزءا من أخطاء المرحلة السابقة وليس كلها وأن هنالك مبالغة في اتهامها.
واعتبر راشد الغنوشي في حوار له لموقع عربي 21، أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب حكومة شرعية وتجميد أعمال المجلس، داعيا إلى ضرورة التمسك بالحوار كحل للخروج من الأزمة وعدم الانزلاق إلى التصعيد.
ودعا الغنوشي في ما يتعلق بملف الفساد إلى أن يُعهد به إلى القضاء بعيدا عن المؤثرات والمواجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلطات.
وعبر عن أمله في أن يقوم رئيس الدولة بإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي أقدم عليها، وذلك في اتجاه الوفاء بمقتضيات الدستور.
"وشدد على أن حل البرلمان وإلغاء الدستور يمثل عملا غير دستوري، وقال إنه لا يعتقد أن رئيس الجمهورية سيلغي دستورًا بلغ به تلك المكانة وأقسم على احترامه.
وتابع 'نأمل أن لا تتدحرج الأمور نحو التصعيد. ..عموما، نحن نعوّل كثيرا على ميل التونسي إلى الحلول الوسطى والمعتدلة، فمن الخصائص الأساسية للشخصية التونسية أنها تجنح إلى الوسطية وتكبح الانزلاق كلّما شارفت الأمور على الانهيار'.
وبين أن الحركة تتحمل جزءا من أخطاء المرحلة السابقة وليس كلها وأن هنالك مبالغة في اتهامها.
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