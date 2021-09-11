قيس سعيد: الدساتير ليست أبدية ويمكن إدخال تعديلات عليها تستيجب للشعب

أدى مساء اليوم السبت رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة الى شارع الحبيب بورقيبة.

وفي تصريحات اعلامية قال سعيد أنه بالإمكان إجراء تعديلات على نصوص الدستور التونسي بما يتماشى مع مطالب الشعب.



وقال الرئيس سعيد: "أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سأم النصوص الدستورية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب إلى مطالب الشعب".



وأوضح سعيد أنه يقوم مع فريقه بالعمل في إطار الشرعية، منتقدا من "يتحدثون عن انقلاب وخروج عن الدستور"، قائلا: "بالعكس، احترمنا القانون والأخلاق وكل القيم، وللأسف من تم الاتفاق معهم نكثوا العهود".



وحذر سعيد ممن "يسربون الشائعات"، قائلا إن من يقومون بهذا التصرف لديهم "خيال مريض، وأناس في قلوبهم مرض. يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".



وأضاف سعيد: "سنبقى نحترم الشرعية الدستورية.. لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها"، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.



كما شدد على أنه يعمل على تشكيل الحكومة في أقرب الأجال ,قائلا ’’أسعى لاختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة .



وتابع قائلا ’’لا نخاف ممن خانوا أوطانهم وعهودهم , فلا نخافوا إلا من ربنا , ووجه سعيد كلامه للشعب التونسي بالقول ’’ أننا على العهد’’



