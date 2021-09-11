القبض على مروع المواطنين بين باردو وحي التحرير باستعمال ساطور

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بباردو، يوم أمس 10 سبتمبر 2021، من القبض على مروع المواطنين بجهتي حي التحرير وباردو بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على مروع المواطنين بجهتي باردو وحي التحرير تحت التهديد بساطور ورشهم بالغاز.





بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه، كما تبين لأنه مورط سلسلة من السرقات والإضرار عمدا بملك الغير".



باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه وإرجاع المسروق إلى أصحابه.



