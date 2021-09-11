الجورشي: ما يحصل مثير للمخاوف وأدعو رئيس الدولة لمراجعة نفسه

دعا المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، خلال تدخله في برنامج 18/20، على اذاعة أكسبريس رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مراجعة نفسه والتواصل مع النخبة.
وأفاد صلاح الدين الجورشي أن ما يحصل الآن مثير للجدل وللمخاوف، مبرزا أن ما صرّح به مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام يوم الخميس هو في الحقيقة نقل لما ينوي فعله رئيس الدولة.
وقال صلاح الدين الجورشي “نريد أن نعرف ماذا سيفعل رئيس الجمهورية”؟، موضحا أن تصريح مستشار رئيس الدولة كان مفاجأة غير سارة.
وأشار الجورشي إلى أن دستور 2014 ليس دستور حركة النهضة وإنما دستور الطيف السياسي الذي تم انتخابه في المجلس الوطني التأسيسي.
وأفاد صلاح الدين الجورشي أن ما يحصل الآن مثير للجدل وللمخاوف، مبرزا أن ما صرّح به مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام يوم الخميس هو في الحقيقة نقل لما ينوي فعله رئيس الدولة.
وقال صلاح الدين الجورشي “نريد أن نعرف ماذا سيفعل رئيس الجمهورية”؟، موضحا أن تصريح مستشار رئيس الدولة كان مفاجأة غير سارة.
وأشار الجورشي إلى أن دستور 2014 ليس دستور حركة النهضة وإنما دستور الطيف السياسي الذي تم انتخابه في المجلس الوطني التأسيسي.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 232216