الطبوبي يستقبل عبير موسي

استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي عشية اليوم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بحضور عدد من نواب و مسؤولي الحزب . وتطرق اللقاء وفق بلاغ للاتحاد للوضع العام في البلاد و التطورات الحاصلة ." توجهنا بطلب منا إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل وقابلنا السيد الأمين العام ووضعنا بين أيديه مبادرتنا المتمثلة في استعدادنا لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية لحل البرلمان داخل الأطر الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية وطلبنا من المنظمة رعاية التمشي الهادف لتجميع القوى المدنيةالتقدمية قصد تحقيق ما يصبو إليه التونسيون دون تفكيك الدولة ومؤسساتها.."