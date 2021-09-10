الطبوبي يستقبل عبير موسي

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 19:50قراءة: 0 د, 31 ث
استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي عشية اليوم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بحضور عدد من نواب و مسؤولي الحزب . وتطرق اللقاء وفق بلاغ للاتحاد للوضع العام في البلاد و التطورات الحاصلة .


وتعليقا على الزيارة كتبت عبير موسي التدوينة التالية:
" توجهنا بطلب منا إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل وقابلنا السيد الأمين العام ووضعنا بين أيديه مبادرتنا المتمثلة في استعدادنا لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية لحل البرلمان داخل الأطر الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية وطلبنا من المنظمة رعاية التمشي الهادف لتجميع القوى المدنيةالتقدمية قصد تحقيق ما يصبو إليه التونسيون دون تفكيك الدولة ومؤسساتها.."



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 232202

Sarramba  (United States)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 20h 03m |           
وأخيرا تلاقا الخراب والتّخريب

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 18h 59m |           
الاتحاد متعقل
لن تنطلي عليه لعبة عبير



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