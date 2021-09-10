سفيان المخلوفي في إشارة لمحمد عبّو: هواة يتأرجحون بين التطبيل والتباكي

انتقد الجمعة 10 سبتمبر، النائب والقيادي في التيار الديمقراطي سفيان المخلوفي في إشارة غير مباشرة دعوة الأمين العام السابق للحزب محمد عبّو الى عدم تغيير الدستور بعد تلميح مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام الى أن الدستور أصبح عائقا.
وكان محمد عبو الوزير والقيادي السابق بحزب التيار قد اعرب اليوم عن رفضه التوجه نحو تغيير الدستور والنظام السياسي في اشارة الى ما نقلت وكالة “رويترز” يوم امس عن وليد الحجام مستشار رئس الجمهورية ليكون بذلك اول معارضي التوجهات التي من المرتقب ان يتخذها قيس سعيد .
وقال سفيان المخلوفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
" عندما تسلم السلاح لمن لا علم له به وتطلب منه ان يطلق رصاصة وتتوهم انه سيوجهها الى الهدف الذي ترغب لانك تريد ان يصنع ما لا صبر لك على فعله في الزمن فلا تستغرب بعدها في تسرعه ويكون الهدف في غير ما ترغب او حتى ان توجه اليك الرصاصة وربما يطلقها حتى على نفسه"، مضيفا " التاريخ ابو العلوم من لم يقرأه تأتي به الصدفة الى مقاعد السياسة فتغره الوجاهة الزائفة ويكون المستقبل ضحية دعوته الى اطلاق رصاصة عشوائية".
وتابع سفيان المخلوفي " هواة يتأرجحون بين التطبيل والتباكي".
من يشتغل بالسياسة لا يجب ان يغرق في الحدث بالانطباعية بل عليه ان يرى في لحظة الحدث ما هو على أميال منه والا يشتغل بغير السياسة…
عندما تسلم السلاح لمن لا علم له به وتطلب منه ان يطلق رصاصة وتتوهم انه سيوجهها الى الهدف الذي ترغب لانك تريد ان يصنع ما لا صبر لك على فعله في الزمن فلا تستغرب بعدها في تسرعه ويكون الهدف في غير ما ترغب او حتى ان توجه اليك الرصاصة وربما يطلقها حتى على نفسه…
عندما تخرج الرصاصة من فوهة البندقية فلا راد لها الا بعد ان تستقر في مكان ما ….
التاريخ ابو العلوم من لم يقرأه تأتي به الصدفة الى مقاعد السياسة فتغره الوجاهة الزائفة ويكون المستقبل ضحية دعوته الى اطلاق رصاصة عشوائية…
هواة يتأرجحون بين التطبيل والتباكي…"
وكان محمد عبو الوزير والقيادي السابق بحزب التيار قد اعرب اليوم عن رفضه التوجه نحو تغيير الدستور والنظام السياسي في اشارة الى ما نقلت وكالة “رويترز” يوم امس عن وليد الحجام مستشار رئس الجمهورية ليكون بذلك اول معارضي التوجهات التي من المرتقب ان يتخذها قيس سعيد .
وقال سفيان المخلوفي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
" عندما تسلم السلاح لمن لا علم له به وتطلب منه ان يطلق رصاصة وتتوهم انه سيوجهها الى الهدف الذي ترغب لانك تريد ان يصنع ما لا صبر لك على فعله في الزمن فلا تستغرب بعدها في تسرعه ويكون الهدف في غير ما ترغب او حتى ان توجه اليك الرصاصة وربما يطلقها حتى على نفسه"، مضيفا " التاريخ ابو العلوم من لم يقرأه تأتي به الصدفة الى مقاعد السياسة فتغره الوجاهة الزائفة ويكون المستقبل ضحية دعوته الى اطلاق رصاصة عشوائية".
وتابع سفيان المخلوفي " هواة يتأرجحون بين التطبيل والتباكي".
من يشتغل بالسياسة لا يجب ان يغرق في الحدث بالانطباعية بل عليه ان يرى في لحظة الحدث ما هو على أميال منه والا يشتغل بغير السياسة…
عندما تسلم السلاح لمن لا علم له به وتطلب منه ان يطلق رصاصة وتتوهم انه سيوجهها الى الهدف الذي ترغب لانك تريد ان يصنع ما لا صبر لك على فعله في الزمن فلا تستغرب بعدها في تسرعه ويكون الهدف في غير ما ترغب او حتى ان توجه اليك الرصاصة وربما يطلقها حتى على نفسه…
عندما تخرج الرصاصة من فوهة البندقية فلا راد لها الا بعد ان تستقر في مكان ما ….
التاريخ ابو العلوم من لم يقرأه تأتي به الصدفة الى مقاعد السياسة فتغره الوجاهة الزائفة ويكون المستقبل ضحية دعوته الى اطلاق رصاصة عشوائية…
هواة يتأرجحون بين التطبيل والتباكي…"
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