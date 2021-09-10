زياد الهاني للغنوشي: تعلم من العثماني الذي استقال بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 10:25قراءة: 0 د, 27 ث
قارن الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بين استقالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بعد خسارة حزبه للانتخابات وبين إصرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على البقاء في السلطة مهما كانت النتائج.

وكان حزب العدالة والتنمية في المغرب أعلن استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، التي أُجريت يوم الأربعاء.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 102 مقعدًا، بينما جاء الحزب الحاكم في المؤخرة بـ12 مقعدًا فقط.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 232164

Sarramba  (Romania)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 13h 03m |           
هاذا "قلّاب الفيسطة" ال 252 يصطاد في الماء العكر وفي الخنادق ، أين مكانه الطبيعي
أولا، حزبة النهضة لازال الحزب الأول في تونس الى أجل تكوين انتخابات حرة ونزية وشفافة
ثم رئيس الوزراء المغربي المنتمي الى حزب العدالة والتنمية : جعل لغة المستعمر الأبدي لغة رسمية لبلاد دولة الموحدين و دولة المرابطين العظام المسلمين الأبطال ...
ثم جعل الزراعة والتجارة في المخدرات ، قانونية ورسمية...
ثم، الأدهى والأمر، رافق وافق وأمضى التطبيع مع الكيان الصهيوني، خائنًا للقضية وللقدس الشريف...
حسبنا الله ونعم الوكيل من زياد التّاعس هذا زمن أمثاله

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 12h 38m |           
العثماني استقال بعد هزيمة حزبه في الانتخابات
فلماذا يطلب من الغنوشي الاستقالة وحزبه فائز في الانتخابات
وما علاقة هذا بذاك

Aziz75  (France)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 12h 35m |           
الفرق بين الرجلين كبير،الإبل إخوته الصناديق،و الثاني إخراجه الإنقلاب.ليس هناك إي تشابه بينهما.الإبل بطريقة شرعية و الثاني بقوة الجيش و الشرطة.



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