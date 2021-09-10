زياد الهاني للغنوشي: تعلم من العثماني الذي استقال بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

قارن الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بين استقالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بعد خسارة حزبه للانتخابات وبين إصرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على البقاء في السلطة مهما كانت النتائج.وكان حزب العدالة والتنمية في المغرب أعلن استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، التي أُجريت يوم الأربعاء.وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 102 مقعدًا، بينما جاء الحزب الحاكم في المؤخرة بـ12 مقعدًا فقط.