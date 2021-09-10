قيادات من نداء تونس وأفراد من عائلة السبسي ملاحقين امام القضاء

نشرت إذاعة " الديوان" مقالا حول دعوى تقدم بها القيادي السابق في النداء لزهر العكرمي ضد افراد من عائلة الباجي قائد السبسي وقيادات من حزب نداء في ملفات تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتمويل الأجنبي والانتفاع بأموال طائلة من دولتين أجنبيتين.
وتم تقديم الشكاية يوم 1 سبتمبر ضد كل من المدير التنفيذي السابق لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي )المقيم حاليا بفرنسا و القيادي السابق بالحزب محمد عبد الرؤوف الخماسي المقيم بألمانيا و كل من سيكشف عنه البحث.
وطلب القيادي السابق بالحزب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث من أجل جرائم ارتشاء و نهب و تبييض أموال تحت عنوان تمويل حزب نداء تونس، مشيرا الى أن سمعة من عملوا في الحزب لا سيما الوجوه القيادية تلوثت لدى الرأي العام لجهة الفساد و الاثراء غير المشروع بدل خدمة الشعب و اعلاء المصلحة العامّة.
وتمثلت ابرز الاتهامات في الحصول على سيارتين مصفّحتان وحوالي 34 مليون دينار مقابل عدم السماح للنهضة بالحكم وشراء ذمم النواب بملايين الدينارات والحصول على أملاك عقارية بالخارج اضافة الى حسابات بالعملة الصعبة والتوسّط في منافع ورخص بمقابل.
وتم تقديم الشكاية يوم 1 سبتمبر ضد كل من المدير التنفيذي السابق لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي )المقيم حاليا بفرنسا و القيادي السابق بالحزب محمد عبد الرؤوف الخماسي المقيم بألمانيا و كل من سيكشف عنه البحث.
وطلب القيادي السابق بالحزب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث من أجل جرائم ارتشاء و نهب و تبييض أموال تحت عنوان تمويل حزب نداء تونس، مشيرا الى أن سمعة من عملوا في الحزب لا سيما الوجوه القيادية تلوثت لدى الرأي العام لجهة الفساد و الاثراء غير المشروع بدل خدمة الشعب و اعلاء المصلحة العامّة.
وتمثلت ابرز الاتهامات في الحصول على سيارتين مصفّحتان وحوالي 34 مليون دينار مقابل عدم السماح للنهضة بالحكم وشراء ذمم النواب بملايين الدينارات والحصول على أملاك عقارية بالخارج اضافة الى حسابات بالعملة الصعبة والتوسّط في منافع ورخص بمقابل.
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